Из-за Дня Светлогорска меняется время отправления вечернего поезда в Калининград

Из-за Дня Светлогорска меняется время отправления вечернего поезда в Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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10 июня меняется время отправления вечернего поезда из Светлогорска в Калининград . Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Как уточняют в ведомстве, для обеспечения перевозок пассажиров в День Светлогорска назначается поезд № 6742, который будет отправляться со станции Светлогорск-2 10 июня в 23:59, прибывать на Южный вокзал 11 июня в 1:00.

«Поезд проследует в Калининград со всеми остановками. Обращаем внимание пассажиров, что этот поезд назначен вместо последнего вечернего поезда из Светлогорска № 6730 (отправление в 22:22), который в эту субботу курсировать не будет», — уточняют в КЖД.

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте Калининградской пригородной пассажирской компании, стендах вокзалов и станций, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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