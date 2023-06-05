Прокуратура: два предприятия сбрасывали промышленные стоки в ручей под Багратионовском (фото)

В Калининградской области природоохранная прокуратура зафиксировала нарушения при сбросе сточных вод в ручей под Багратионовском. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по информации в интернете о сбросах предприятиями сточных вод и промышленных отходов в ручей в пос. Совхозное Багратионовского района.

Специалисты ведомства установили «признаки интенсивного загрязнения» водоема и факт сброса сточных вод в ручей и канал от производственной деятельности предприятий ООО «ГК Атлантис» и ООО «БалтАгрос».

«Кроме того, в отношении ООО „БалтАгрос“ уполномоченным органом не принималось решение о предоставлении водного объекта в пользование», — подчеркнулим в ведомстве.

В связи с этим природоохранный прокурор внес представления руководителям предприятий. В прокуратуре уточнили, что после расчета причиненного ущерба будет решен вопрос о его взыскании в судебном порядке.

«Новому Калининграду» не удалось оперативно дозвониться в офис компании «ГК Атлантис», на предприятии «БалтАгрос» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.