Антон Алиханов предложил калининградцам самостоятельно поливать засыхающие деревья

Антон Алиханов предложил калининградцам самостоятельно поливать засыхающие деревья
Фото с персональной страницы Антона Алиханова «ВКонтакте»
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В конце прошлой недели в Калининграде на набережной Трибуца и на Московском проспекте высадили несколько саженцев лип и вязов. Фото высадки с подробным комментарием опубликовал на своей странице «ВКонтакте» губернатор Антон Алиханов. По словам главы региона, все эти саженцы были приобретены «за счёт благотворительных взносов».

Некоторые подписчики были удивлены, что высадка проводилась в начале лета, несмотря на практически месячную засуху.

«Кто в такую засуху сажает-то? — написала одна из жительниц. — Да ещё и перед жарой! Если их теперь через день не поливать, пока не приживутся, то получается только зря потраченные средства и силы».

«Будут поливать. Весь май был без дождей, к сожалению, дальше откладывать уже не могли», — отреагировал на критику Алиханов.

Также губернатору напомнили, что из-за отсутствия полива на улице Невского, рядом с корпусом БФУ имени Канта, засохли несколько деревьев, высаженных во время акции «Дерево Победы».

«Полейте их вечером, если не сложно вам», — ответил на комментарий глава региона.

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