В Калининграде улицу Старокаменную планируют отремонтировать почти за 17 млн рублей

В Калининграде ищут подрядчика на реконструкцию улицы Старокаменной. Согласно аукциону, опубликованному на сайте Госзакупок, подрядчику предстоит заменить дорожное покрытие, вырубить деревья, устроить дождевую канализацию, провести благоустройство и озеленение, а также сделать наружное освещение.



Начальная цена контракта оценивается в 16 932 019 рублей. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня.