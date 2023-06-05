В Калининграде улицу Старокаменную планируют отремонтировать почти за 17 млн рублей

В Калининграде ищут подрядчика на реконструкцию улицы Старокаменной. Согласно аукциону, опубликованному на сайте Госзакупок, подрядчику предстоит заменить дорожное покрытие, вырубить деревья, устроить дождевую канализацию, провести благоустройство и озеленение, а также сделать наружное освещение.
Начальная цена контракта оценивается в 16 932 019 рублей. Заявки на конкурс принимаются до 8 июня.Напомним, что Старокаменная — это не оборудованная тротуарами двухполосная улица с разбитым дорожным покрытием. Ранее стало известно, что улицу Старокаменную и переулок Старокаменный потребовала отремонтировать прокуратура, которая обратилась в суд почти два года назад. Суд обязал горвласти привести дороги в порядок.