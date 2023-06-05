В голосовании по выбору территории для благоустройства в Калининграде победил Парк Гагарина

В голосовании по выбору территории для благоустройства в Калининграде победил Парк Гагарина
Фото: Виталий Невар / Архив Нового Калининграда
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В Калининградской области выбрали объекты для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, в Калининграде в голосовании победил Парк Гагарина на ул. Киевской. По данным администрации Калининграда, он набрал 9 389 голосов. На втором месте — территория в границах улиц Крымской, Зорге и Краснопрудной, получившая 6 342 голоса. Третье место с 1 046 голосами занял бульвар Лефорта.

«Теперь можно собирать идеи по поводу того, что именно горожанам хотелось бы увидеть в обновлённом парке, а главное — чего не хотелось бы. Будут дискуссии, мы к ним готовы, поэтому ещё на этапе формирования техзадания для проектировщиков обязательно созовём „ГорПросвет“ по этой теме», — добавили в пресс-службе мэрии.

В Гвардейске победителями стали три сквера: на улице Красноармейской у Дома культуры, «Сквер искусств» и территория на ул. Юбилейной. В Янтарном решили благоустроить сквер в границах улиц ул. Лесная, 2Б, ул. Советская,74А, и ул. Парковая аллея, 2.

Всего в регионе с 15 апреля по 31 мая в голосовании приняли участие 42 тысячи человек. Из них 36 642 голоса было отдано за объекты в Калининграде.

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