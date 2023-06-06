Жителя Полесска суд наказал исправительными работами за фальсификацию доказательств

42-летнего жителя Полесска суд отправил на обязательные работы за фальсификацию доказательств. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

При взыскании с мужчины кредитной задолженности судебные приставы наложили арест на его «Пежо» 2011 года выпуска. Тогда владелец авто изготовил подложный договор дарения транспортного средства, датировав его 6 июля 2018 года, согласно которому он подарил автомобиль своему сыну. А затем подал в Полесский районный суд исковое заявление, в котором оспаривал наложенный приставами арест. При этом приложил к иску в качестве доказательства сфальсифицированный договор. Суд в удовлетворении иска мужчине отказал, признав недобросовестность его поведения и мнимость сделки по договору дарения.

В судебном заседании подсудимый свою вину не признал. Несмотря на это, его виновность полностью подтвердилась исследованными в суде доказательствами. Действия подсудимого судом квалифицированы по ч. 1 ст. 303 УК РФ как фальсификация доказательств по гражданскому делу.

Приговором Полесского районного суда мужчине назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ с взысканием с него процессуальных издержек в доход федерального бюджета. Приговор не вступил в законную силу.