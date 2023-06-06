Власти: за два года доходы более 9,8 тыс. малоимущих жителей региона «стали выше»

В Калининградской области за минувшие два года увеличились доходы порядка 9,8 тыс. жителей, которые состояли на учете как нуждающиеся. Во многом такой статистике способствуют социальные контракты. Об этом во время прямого эфира в ЦУР в понедельник, 5 июня, сообщила министр по социальной политики региона Анжелика Майстер.



По словам министра, в 2023 году социальные контракты с государством заключили уже 1080 калининградцев, которые «имеют не очень высокий доход» — это более 50% от плановых годовых показателей. В ряде муниципалитетов на данный момент уже заключено более 70% от запланированных на год контрактов — это Советск, Янтарный, Мамоново, Краснознаменск.

Власти рассчитывают, что в этом году социальный контракт с органами соцзащиты подпишут 2040 жителей региона. Майстер отметила, что реализация социальных контрактов — это возможность для калининградцев «улучшить свое материальное положение».

«Мы подводили итоги по эффективности такой меры поддержки и видим этот позитивный эффект. <...> И по цифрам если на это посмотреть, то мы увидим, что 5313 человек сумели увеличить среднедушевой доход в 2021 году, а в 2022 году более 4,5 тыс. человек продемонстрировали, что доходы стали выше. Это более 60% [из] тех наших жителей, которые охвачены мерами государственной поддержки», — подчеркнула Майстер.

Социальный контракт — это соглашение органов соцзащиты с семьей или человеком, уровень заработка которого ниже прожиточного минимума. Государство обязуется помочь заявителю выйти из трудного финансового положения, а он, в свою очередь, берет на себя обязательства в рамках соглашения: открыть свое дело, развивать домашнее хозяйство, пройти переобучение или найти работу. Это и отличает социальный контракт от пособий, рассчитанных на нецелевое расходование.