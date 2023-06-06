Роспотребнадзор: в Калининградской области «Мистер Сидр» не обнаружен

В Калининградской области напиток «Мистер Сидр», после отравления которым в России скончались 28 человек, не обнаружен. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



«Управление Роспотребнадзора по Калининградской области информирует о том, что на территории нашего региона на данный момент пострадавших от употребления напитка нет, — поясняет пресс-служба санитарного ведомства. — В обороте указанной продукции не установлено. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по продаже алкогольной продукции проинформированы о необходимости изъятия из оборота опасного товара».

В ведомстве добавили, что специалисты управления и «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» продолжают мониторинг магазинов и торговых сетей, реализующих алкогольную продукцию.