Облвласти об изменениях в отправке посылок: «серая зона» по большей мере перекрыта

Изменения в законодательстве, которые с апреля действуют для посылок из Калининградской области, позволили по большей части решить проблему с отправкой товаров для личного пользования в иных целях. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник, 6 июня, представитель областного Центра поддержки предпринимательства Павел Козлов.



«Я считаю, что „серая зона“ перекрыта по большей мере. Конечно, нельзя недооценивать наших людей. Всё, что выявляют контролирующие органы, они перекрывают. Наверное, говорить о стопроцентном каком-то результате с минимальной математической погрешностью нельзя. Мы должны понимать, что всё развивается и какие-то ухищрения могут применяться», — сказал Козлов.

По его словам, основные компании, которые оказывают большинство услуг физическим лицам, продолжили работу. Для фирм, которые работали в том числе с юридическими лицам, «правила игры стали чуть жестче», отметил представитель Центра поддержки предпринимательства. «Я не считаю, что они прекратили свою работу, но, возможно, сокращение той „серой зоны“, которая присутствовала, могло привести к сокращению объемов грузоперевозки. Хотя, по большому счету, если выстроить процесс и научиться предоставлять необходимые документы, вполне возможно оперативно осуществлять отгрузки», — пояснил Павел Козлов.

С апреля для жителей Калининградской области ввели новые требования к отправке посылок в «большую» Россию. Из-за поправок в закон об Особой экономической зоне службы доставки приостанавливали их прием. В отделениях «Почты России» появились объявления для клиентов-физлиц о требованиях к описи отправлений.