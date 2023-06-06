В мангалах тоже нельзя: в Калининграде до конца июня установлен особый противопожарный режим

Из-за продолжающейся засухи и жары до конца месяца на всей территории Калининграда объявлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации во вторник, 6 июня.



«Это значит что:

— Нигде, кроме общепита, нельзя разводить костры. В мангалах тоже нельзя. Тем более в городских лесах и парках, будут специальные рейды.

— Запрещаются работы с использованием огня (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.

— Фейерверки и петарды тоже под запретом», — отметили горвласти.

Единый телефон экстренных служб — 112, телефон единой дежурно-диспетчерской службы города — 596-400.