В мангалах тоже нельзя: в Калининграде до конца июня установлен особый противопожарный режим

В мангалах тоже нельзя: в Калининграде до конца июня установлен особый противопожарный режим
Фото: Виталий Невар / Новый калининград
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Из-за продолжающейся засухи и жары до конца месяца на всей территории Калининграда объявлен особый противопожарный режим. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации во вторник, 6 июня.

«Это значит что:

— Нигде, кроме общепита, нельзя разводить костры. В мангалах тоже нельзя. Тем более в городских лесах и парках, будут специальные рейды.

— Запрещаются работы с использованием огня (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.

— Фейерверки и петарды тоже под запретом», — отметили горвласти.

Единый телефон экстренных служб — 112, телефон единой дежурно-диспетчерской службы города — 596-400.

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