В Полесске на весь день собираются отключить воду

В Полесске в среду, 7 июня, «Водоканал» на весь день отключит водоснабжение. Плановое отключение, как уточняют коммунальщики, продлится с 9:00 до 18:00.



«Планируется проведение очистки и дезинфекции резервуара чистой воды, требующее отключение водоснабжения в городе Полесске, — объясняют причины отключения в пресс-службе „Водоканала“. — Без данного мероприятия водоснабжение в дальнейшем было бы невозможно. Наши отважные слесари постараются справится с задачей в кратчайшие сроки без потери качества выполняемых работ».

Сообщается также, что коммунальщиками будет организован подвоз воды населению по следующим адресам: