В Полесске на весь день собираются отключить воду

В Полесске на весь день собираются отключить воду
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
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В Полесске в среду, 7 июня, «Водоканал» на весь день отключит водоснабжение. Плановое отключение, как уточняют коммунальщики, продлится с 9:00 до 18:00.

«Планируется проведение очистки и дезинфекции резервуара чистой воды, требующее отключение водоснабжения в городе Полесске, — объясняют причины отключения в пресс-службе „Водоканала“. — Без данного мероприятия водоснабжение в дальнейшем было бы невозможно. Наши отважные слесари постараются справится с задачей в кратчайшие сроки без потери качества выполняемых работ».

Сообщается также, что коммунальщиками будет организован подвоз воды населению по следующим адресам:

  • ул. Театральная, 21 (Дом социального ухода) с 14:00 до 17:00;

  • ул. Калининградская, 14 (ООО «Квартал 39») с 09:00 до 18:00;

  • ул. Театральная 12 (МБУ «Полесский КДЦ») с 09:00 до 18:00.

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