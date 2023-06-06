«Все, уже хватит»: власти назвали дату закрытия мусорных полигонов «Радуга» и «Круглово»

«Все, уже хватит»: власти назвали дату закрытия мусорных полигонов «Радуга» и «Круглово»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В министерстве природных ресурсов и экологии Калининградской области назвали дату закрытия двух проблемных мусорных полигонов. По словам заместителя министра Василия Васюнина, это произойдет в начале июля.

«Год назад были внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления Калининградской области, где было установлено, что с 1 июля 2023 года, два полигона, которые вы озвучили, перестанут принимать отходы, — заявил Васюнин во время встречи с переработчиками отходов на площадке КТПП во вторник, 6 июня. — То есть совсем чуть-чуть, меньше месяца осталось. Решение это было более чем своевременным. Последняя ситуация с полигоном „Радуга“ подтвердила: все, уже хватит».

По словам Васюнина, в регионе продолжится эксплуатация двух полигонов: у поселка Барсуковка и у поселка Жаворонково.

«Там планируется размещение как промышленных, так и твердых коммунальных отходов», — заключил Васюнин.

Напомним, что мусорный полигон вблизи Ельняков Гвардейского района в этом году горел уже два раза (20 апреля и 14 мая). Росприроднадзор после очередного возгорания устроил внеплановую проверку в МУП «Радуга», эксплуатирующем объект. Также, по данным Росприроднадзора, пожары на объекте также происходили в марте и октябре 2022 года. Помимо Росприроднадзора проверку проводило региональное управление СКР.

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