Минприроды собирается провести проверку из-за фекального запаха в районе Окружной

Калининградцы пожаловались на неприятный запах в районе Окружной автодороги. Соответствующее сообщение было опубликованов «Сообществе автомобилистов Калининградской области» во вторник, 6 июня.



«Проезжая по Окружной, на отрезке примерно от Планерной до съезда на Гагарина, уже в который раз замечаю, как люто воняет фекалиями, — написала автомобилистка. — Очень сочувствую людям, живущим в том районе».

На жалобу отреагировал официальный представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.

«В четверг инспектор проверит водоём на наличие выпусков, а в пятницу расскажем о результатах», — сообщил сотрудник пресс-службы.