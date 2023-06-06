В мэрии Калининграда объяснили, почему на улице Красной меняют все гранитные бордюры (фото)

Жители улицы Красной в очередной раз вступили в переписку с мэрией Калининграда из-за ремонта своей улицы. На этот раз горожане решили узнать, почему подрядчик решил демонтировать все гранитные бордюры вдоль проезжей части. В пресс-службе мэрии пояснили, что новый бордюр имеет меньше изъянов, чем исторический.



«Как пояснили в МКУ „Городское дорожное строительство и ремонт“, бортовой камень на Красной решено заменить полностью, а не только повреждённые участки, чтобы все элементы были в едином стиле, — сообщили в пресс-службе. — Новый бортовой камень также изготовлен из гранита и выглядит так же, как некогда выглядел тот, что демонтируют. Демонтированный бортовой камень вывозят на базу, где после очистки он будет использован на участках улиц, где проводится частичный ремонт, например на Дзержинского и Солдатской».

На этот комментарий жители ответили, что работы подрядчика «не соответствуют ТЗ».

«Новый бортовой камень выглядит полностью иначе — он сделан из серого гранита, а не из красного, как старый, — написал один из горожан. — Кроме того, новые бордюры пиленые, а старые делались из тёсаного гранита».

«Сколько же там было поврежденных участков, что снимают все? — написал другой житель, приложив фотографии. — Почему нельзя было заменить только поврежденные элементы? Мне кажется, Красная все-таки поважнее для городского туризма, чем Дзержинского или Солдатская. И объясните, пожалуйста, почему немецкие технологии столетней давности позволили положить закругленные бордюры, а ваши подрядчики в 2023-ем году ставят вот это недоразумение?»

«Бортовой камень на Красной, как и тротуарная плитка, меняется по всей длине ремонтируемого участка для поддержания единого стиля. К сожалению, старый бордюр имеет значительный процент трещин и сколов. Пригодный камень будет использоваться на локальных участках ремонта других улиц», — пояснили в мэрии.

Напомним, ранее жители сообщали, что исторические бордюры на улице Красной подрядчик подкладывал под строительную технику и ломал их.