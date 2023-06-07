Россельхознадзор: калининградское предприятие перебивало сроки годности на замороженной горбуше

Россельхознадзор: калининградское предприятие перебивало сроки годности на замороженной горбуше
Фото: Виталий Невар /Новый Калининград
Все новости по теме: Безопасность

В Калининградской области предприятие по хранению и реализации животноводческой продукции уличили в перемаркировке сроков годности на замороженной горбуше. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, в результате анализа документов в ФГИС «Меркурий» было установлено, что с помощью оформления актов несоответствия увеличиваются сроки годности на продукцию с истекающими сроками годности, а в некоторых случаях — и с просроченными сроками на год.

В мае 2023 года, в ходе внеплановой проверки предприятия, был выявлен ряд нарушений действующего законодательства. В частности, на замороженном филе горбуши были следы перемаркировки — срок годности увеличен с 8 месяцев до 12 месяцев.

Кроме того, по информации в ФГИС «Меркурий» на хранении должно находиться 3621 кг данной продукции, однако фактическое количество составило 1520 кг. «Данный факт указывает на то, что часть продукции реализована без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие идентифицировать груз», — уточнили в Россельхознадзоре.

Помимо этого, предприятие не представило журналы входного контроля сырья, контроля температурного режима, программу производственного контроля при хранении продукции.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также утилизации 1520 кг замороженной горбуши с истекшими сроками годности.

Направлены письма в региональные УМВД, ФНС, управление Роспотребнадзора «для принятия мер в рамках имеющихся полномочий». Управление Россельхознадзора готовит производства в отношении виновных лиц.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter