Россельхознадзор: калининградское предприятие перебивало сроки годности на замороженной горбуше

В Калининградской области предприятие по хранению и реализации животноводческой продукции уличили в перемаркировке сроков годности на замороженной горбуше. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По информации ведомства, в результате анализа документов в ФГИС «Меркурий» было установлено, что с помощью оформления актов несоответствия увеличиваются сроки годности на продукцию с истекающими сроками годности, а в некоторых случаях — и с просроченными сроками на год.

В мае 2023 года, в ходе внеплановой проверки предприятия, был выявлен ряд нарушений действующего законодательства. В частности, на замороженном филе горбуши были следы перемаркировки — срок годности увеличен с 8 месяцев до 12 месяцев.

Кроме того, по информации в ФГИС «Меркурий» на хранении должно находиться 3621 кг данной продукции, однако фактическое количество составило 1520 кг. «Данный факт указывает на то, что часть продукции реализована без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого груза, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющие идентифицировать груз», — уточнили в Россельхознадзоре.



Помимо этого, предприятие не представило журналы входного контроля сырья, контроля температурного режима, программу производственного контроля при хранении продукции.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также утилизации 1520 кг замороженной горбуши с истекшими сроками годности.

Направлены письма в региональные УМВД, ФНС, управление Роспотребнадзора «для принятия мер в рамках имеющихся полномочий». Управление Россельхознадзора готовит производства в отношении виновных лиц.