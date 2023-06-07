Алиханов предложил Белоруссии построить санаторий на берегу моря в регионе

Губернатор Антон Алиханов предложил Белоруссии построить санаторий на берегу Балтийского моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы областного правительства Дмитрия Лыскова.



По его словам, Алиханов посетил санаторий «Юность» под Минском и призвал власти и бизнес республики создать аналогичный комплекс в Калининградской области. «Мы предлагаем белорусским коллегам зайти к нам в регион и совместно работать в части проектов санаторно-оздоровительного отдыха. Мы видим, какой здесь большой поток посетителей. При этом порядка 80% отдыхающих — из России, в том числе калининградцы. Думаю, что и у нас будет спрос на такой объект», — приводит агентство цитату Алиханова.

Областные власти считают, что санаторий можно оснастить белорусской медицинской техникой. В правительстве также рассматривают возможность поставок этого оборудования в калининградские медучреждения, сказал Лысков.