«Никаких дубов там нет»: Калина о вырубке деревьев под парковку у «Высоты Эфа»

«Никаких дубов там нет»: Калина о вырубке деревьев под парковку у «Высоты Эфа»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Куршская коса

Построить новую парковку у «Высоты Эфа» на Куршской косе «нужно было делать давно» и на вырубку деревьев для этих целей получены все разрешительные документы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» в среду, 7 июня, сообщил руководитель нацпарка Анатолий Калина.

«На самом деле, там [на месте вырубки] самосев березы, горная сосна... То есть никаких дубов там нет — такого ничего нет. Мы действительно будем расширять [парковку]. Уже сейчас приступаем к работам. Сразу всем говорю: получены на все [деревья] документы, все разрешения. Мы направили во все органы письма с предупреждением, что мы начнем эту работу. Потому что мы знаем, что как только мы начнем убирать, пойдут сразу заявления и письма», — рассказал Калина.

По его словам, паркинг строят не в расчете, что на Куршскую косу сможет приехать большее количество туристов — просто существующих у «Высоты Эфа» парковочных мест категорически не хватает, поэтому в жаркие дни и в выходные там возникает «коллапс».

«Дело в том, что основные туристы, которые к нам едут, не распределяются по всем нашим маршрутам так, чтобы было равное количество. Кто-то приезжает — хочет сразу на „Эфу“ поехать. В это время еще приезжают автобусы и приезжают все, кто взял машину в каршеринг. И они собираются все в одном месте. Получается, они выстраиваются все вдоль дороги и так далее. И автобусы не могут встать, и [исчезает] разворотное кольцо автобусов — чтобы потом он развернулся, ему надо ехать в Морское», — пояснил Калина.

Он пояснил, что строящаяся парковка (25 X 75 метров) будет предназначена только для туристических автобусов (10 мест), а парковочные места у дороги сос тороны залива — для легкового транспорта.

На вопрос о том, не проще сократить количество приезжающего на Куршскую косу транспорта, Калина ответил: «На самом деле, я думаю, что даже если мы увеличим стоимость для автотранспорта, машин меньше не станет».

Напомним, что ранее пресс-служба нацпарка сообщала, что под парковку будут вырублены деревья на участке площадью 2000 кв.м, примыкающем к автодороге со стороны Балтийского моря. Глава регионального минприроды Олег Ступин по этом поводу заявил, что «никакие решения на Куршской косе не принимаются без учета компенсации вреда окружающей среде».

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