Калининградец получил штраф за «королевскую» парковку внедорожника на тротуаре (видео)

В Калининграде оштрафовали пенсионера, парковавшего свой внедорожник на тротуаре Московского проспекта. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, фото и видео нарушений было выявлено во время мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции.



«68-летний водитель автомобиля „Тойота“ в нарушение требования п. 9.9 ПДД допускает движение автомобиля по тротуару, тем самым создавая угрозу безопасности пешеходов, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Вскоре водитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье „Движение по тротуарам в нарушение ПДД“, которая предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере двух тысяч рублей».

По видео можно понять, что пешеходы делали нарушителю замечания, однако он на них не реагировал.