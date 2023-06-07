Калининградец получил штраф за «королевскую» парковку внедорожника на тротуаре (видео)

Калининградец получил штраф за «королевскую» парковку внедорожника на тротуаре (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде оштрафовали пенсионера, парковавшего свой внедорожник на тротуаре Московского проспекта. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, фото и видео нарушений было выявлено во время мониторинга социальных сетей сотрудниками Госавтоинспекции.

«68-летний водитель автомобиля „Тойота“ в нарушение требования п. 9.9 ПДД допускает движение автомобиля по тротуару, тем самым создавая угрозу безопасности пешеходов, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Вскоре водитель был установлен и привлечен к административной ответственности по статье „Движение по тротуарам в нарушение ПДД“, которая предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере двух тысяч рублей».

По видео можно понять, что пешеходы делали нарушителю замечания, однако он на них не реагировал.

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