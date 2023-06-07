На капремонт освещения и обустройство подсветки двух мостов на Острове выделяют 41 млн

Власти Калининграда ищут подрядчика, готового выполнить капремонт освещения мостов «Юбилейного» и «Высокого» с устройством архитектурной подсветки. Соответствующий лот появился на Госзакупках, за работы предлагают 41 млн рублей. В скором времени ожидается появление лота на аналогичные работы по «Медовому» и «Деревянному» мостам. уточняет телеграм-канал горадминистрации.

«Сразу оговоримся, это „целевая“ федеральная субсидия, которая выделяется исключительно на мероприятия предусмотренные тур-кодом, среди которых есть и подсветка. В своё время мы собрали пакет документов и подали заявку в Москву на конкурс, её одобрили, теперь будем делать. Туристский код — это отдельное пространство города с интересными и привлекательными для туристов местами, объединённые единой системой навигации, вывесками, архитектурной подсветкой», — уточняется в сообщении.