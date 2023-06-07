СПЧ предлагает направлять детей мигрантов на курсы по русскому языку до школы

СПЧ предлагает направлять детей мигрантов на курсы по русскому языку до школы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Миграционный вопрос

В России необходимо направлять на бесплатные курсы по русскому языку детей мигрантов до того, как они пойдут в школу. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, пишет РИА «Новости».

«Похоже, что половина детей с миграционной историей, это и граждане России и те, кто не получил гражданство, похоже, от половины до 3/4 этих детей знают русский плохо или не знают совсем, и учиться они не могут, не зная языка», — сообщил он в ходе пресс-конференции на тему: «Проблемы миграции: язык, дети, соцподдержка».

«Позиция, которую мы выказывали в СПЧ некоторое время, заключается в том, что таких детей принимать в школу нельзя, надо их выучить русскому языку до такой степени, чтобы они были в состоянии освоить программу. Это не нарушение прав детей, наоборот, это попытка исполнить право любого ребенка учиться в школе, получить среднее образование», — подчеркнул Фадеев, отметив, что Минпросвещение занимается решением данной проблемы и создает специальные языковые курсы.

«Возможно, будут внесены изменения в законодательство так, чтобы закон требовал обязательного бесплатного обучения русскому языку до того, как ребенок посонтупает в школу. И мы всячески поддерживаем и одобряем это решение», — сказал Фадеев.

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