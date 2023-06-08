Старую эстакаду в Калининграде рассчитывают отремонтировать к 2029 году за 9 млрд рублей

Старую эстакаду в Калининграде рассчитывают отремонтировать к 2029 году за 9 млрд рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Стоимость реконструкции эстакадного моста на Ленинском проспекте в Калининграде оценивается в 9 млрд рублей, работы планируют выполнить за шесть лет. Как сообщили в четверг, 8 июня, в пресс-службе горадминистрации, власти подписали постановление о финансировании работ, которое обязывает их «во что бы то ни стало найти эти деньги».

Согласно документу, стоимость проектно-изыскательских работ составит 323,4 млн рублей. На строительно-монтажные работы, приобретение оборудования и «прочие работы», включая авторский надзор, предусмотрено 8,81 млрд рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию, согласно постановлению, — 2029 год.

«Уже в этом году приступим к разработке проекта, и если всё пойдет по плану, то сами работы начнутся в 2026 году и продлятся до 2029 года», — говорится в Telegram-канале администрации Калининграда.

Ранее в Калининграде провели несколько обследований эстакадного моста, которые показали, что он находится в плохом состоянии. В октябре 2021 года эксперты рекомендовали снизить нагрузку на конструкцию и ограничить скорость движения по мосту.

В 2018 году, в преддверии Чемпионата мира по футболу, на старой эстакаде обновили асфальтовое покрытие и отремонтировали пешеходные спуски. К началу 2019 года на объекте появились трещины. В октябре 2019 года проводился ремонт аварийного пролета моста.

В декабре 2020 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что капитальный ремонт старой эстакады можно будет проводить только после того, как завершится строительство нового автомобильного моста рядом с двухъярусным. «В противном случае мы полностью парализуем город», — сказала сити-менеджер.

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