Антон Алиханов о запуске онкоцентра: «Уже все медоборудование поставлено»

Антон Алиханов о запуске онкоцентра: «Уже все медоборудование поставлено»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Онкоцентр

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил об окончании поставок медицинского оборудования в онкоцентр. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном в своем официальном телеграм-канале.

«По онкоцентру уже все медоборудование поставлено, — сообщил глава региона. — Заканчиваем этот объект. Думаю, что в течение месяца окончательно все оборудование небольшое (компрессорное и часть другого) будет на площадке, и мы будем этот объект сдавать уже».

Напомним, что Мв начале этого года региональные власти сообщали, что окончательный ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец августа.

Сроков реального открытия онкоцентра в Родниках тогда в региональном правительстве не называли, однако документально ввести объект в эксплуатацию должны были в апреле этого года.

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