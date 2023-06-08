Антон Алиханов о запуске онкоцентра: «Уже все медоборудование поставлено»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объявил об окончании поставок медицинского оборудования в онкоцентр. Об этом он сообщил в видеоролике, опубликованном в своем официальном телеграм-канале.



«По онкоцентру уже все медоборудование поставлено, — сообщил глава региона. — Заканчиваем этот объект. Думаю, что в течение месяца окончательно все оборудование небольшое (компрессорное и часть другого) будет на площадке, и мы будем этот объект сдавать уже».

Напомним, что Мв начале этого года региональные власти сообщали, что окончательный ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец августа.