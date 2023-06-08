Эксперт: от засухи в лесах больше всего страдают косули и лоси, их доканывают мошки

Из-за засухи в лесах Калининградской области больше всего страдают копытные животные, так как им нужна вода не только для питья, но и для защиты от насекомых. Об этом рассказал председатель областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 8 июня.



По его словам, из-за отсутствия осадков в мае-июне в лесах пересохло большое количество водоемов, и животные подходят ближе к рекам. «Копытным надо больше пить. Это косуля, благородный олень, лось. Им без воды сейчас очень плохо, тем более, что комары, мошки — они их доканывают. Им необходима вода для того, чтобы и попить, и спастись от вредных насекомых», — пояснил Белкин.

Он отметил, что по этой же причине копытные заходят в залив и море. «Это в первую очередь из-за насекомых, которые их активно кусают. Они, конечно, начинают искать проветриваемые места, в частности — побережье Балтийского моря. То есть насекомых сдувает просто», — добавил эксперт.