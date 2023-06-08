Охотовед: в регионе уменьшается количество бобров, их станет больше в крупных реках

В Калининградской области существенно сократилась популяция бобров. Об этом сообщил глава областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин в эфире радиостанции «Балтик Плюс» в четверг, 8 июня.



Он предположил, что бобров в регионе станет больше в крупных реках. По словам эксперта, это связано с пересыханием более мелких водоемов, с одной стороны, и прочисткой мелиоративных каналов, с другой.

«Наверное, в больших реках и больших водоемах бобров станет больше за счет того, что они уйдут с мелких водоемов, с мелиоративных каналов, которые сельхозпроизводители прочистили, то есть убрали практически везде заросли ивняка, деревьев. На сегодняшний день поля чистые у нас, там посажены рапс, зерновые, поэтому бобрам там делать нечего», — сказал Белкин.