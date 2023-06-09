Власти подтвердили, что около Девау будут создавать трамвайное депо и транспортный узел

В мэрии Калининграда прокомментировали планы правительства области по превращению аэродрома Девау в парк с созданием рядом с ним транспортного узла на месте СНТ «Дружба». По словам первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова, связанные с этим изменения в Генплан пока не утверждены.



«Совсем недавно прошли публичные обсуждения Генерального плана и администрация города Калининграда внесла предложение в том числе по развитию территории вокруг бывшего аэродрома Девау, — рассказал Шлыков. — Это касается проектирования улиц Денисова, Благовещенской и территории, прилегающей к аэродрому. Во всех этих местах мы хотим доделать магистраль — там четырехполосная магистраль будет. Нам нужно создать транспортный узел, который позволит посетителям нового парка запарковать свои автомобили. Также мы туда планируем запустить общественный транспорт. Под все это нужно создать дорожно-транспортную инфраструктуру».

До 15 июня город намерен собрать от жителей предложения, которые будут оформлены в виде протокола и переданы в правительство Калининградской области.

«Каким будет утвержденный итоговый план — это уже компетенции министерства по градостроению», — добавил чиновник.

Также Шлыков подтвердил, что одно из предлагаемых решений — строительство около Девау трамвайного депо.