«Проект относительно старый»: в мэрии Калининграда пояснили, почему на Красной появился клинкер

«Проект относительно старый»: в мэрии Калининграда пояснили, почему на Красной появился клинкер
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Клинкерный красный кирпич, которым подрядчик мостит тротуары улицы Красной, некоторые жители посчитали «слишком современным для такой исторической улицы». Мнение было озвучено в комментариях на официальной странице мэрии города «ВКонтакте».

«Вроде говорилось, что будут ремонтировать тротуары по архивным фото, — написал горожанин Геннадий Ефремов. — Можно ж было взять какую-нибудь более подходящую плитку. Ну и как так получается, что бордюры, возможно, будут использовать на другой улице? Т.е. их как-то можно использовать все же? И если их все же используют на Пацаева, то возникает другая проблема — разность стилей. Тут слишком современно, а там уже более исторический вид (будет, возможно)».

В пресс-службе мэрии города на это ответили, что проблема не так давно обсуждалась на «Горпросвете».

«Мы вообще хотим прийти к тому, чтобы в исторических районах города использовались материалы строго определённых форм и оттенков, „лоскутное одеяло“ на тротуарах там быть не должно. Скоро проведём „Горпросвет“ по этой теме, расскажем горожанам о наших предложениях, а пока мои коллеги ведут работу с местными производителями, выясняют их возможности закупить новые формы», — пояснили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что «проект капремонта Красной относительно старый».

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