Власти выделили на проект медико-диагностического центра в Советске 59,7 млн руб.

Региональные ищут подрядчика, который разработает проект межрайонного медико-диагностического центра в Советске. Согласно документам аукциона, размещенным на сайте госзакупок, на проектирование из областного бюджета закладывается порядка 59,7 млн рублей.



Подрядчик должен будет спроектировать медицинский комплекс с общей площадью помещений 21 500 кв.м. Он должен включать: круглосуточный стационар на 250 коек; дневной стационар на 90 коек; поликлиника для взрослых на 360 посещений в смену; детскую поликлинику на 240 посещений в смену.

В центре должны быть предусмотрены: диагностическое отделение, физиотерапевтическое отделение, патологоанатомическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, серологическая лаборатория, отделение (кабинет) эфферентных методов терапии, отделение скорой медицинской помощи, пищеблок (в составе здания больницы), а также кислородная/азотная компрессорная станция. На территории комплекса необходимо предусмотреть отапливаемый гараж на 15 автомобилей с эстакадой, котельную и насосную станцию.

Помимо разработки проектной и рабочей документации, подрядчику надо будет придумать дизайн-проект помещений вестибюля, регистратуры, приёмного отделения, кабинета главного врача, кабинетов врачебного приёма, процедурной забора крови и анализов и других, плюс — предусмотреть благоустройство и озеленение территории.



При разработке проектировщик должен учесть, что предельная стоимость строительства объекта должна быть не более 3,5 млрд. рублей, уточняется в документах аукциона.

Уточняется, что общая численность обслуживаемого медцентром населения: 90 тыс. человек из Советска, а также Славского, Неманского и Краснознаменского округов.

Заявки на участие в тендере принимаются до 16 июня. Срок выполнения работ — не более 365 дней от даты заключения контракта.



Напомним, в ноябре 2019 года правительство Калининградской области опубликовало проект постановления о выделении чуть более 4 млрд рублей на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске на базе старого военного госпиталя. Согласно документу, возведение объекта площадью 21500 кв. метров должно быть завершено в 2025 году.

В 2017 году вице-премьер областного правительства Илья Баринов заявлял, что широкопрофильный медицинский центр будет построен в Советске к концу 2019 года. Позднее Антон Алиханов сообщил, что власти отказались от идеи использовать старые корпуса, и будет построено новое здание. Однако впоследствии чиновники вернулись к планам по строительству медцентра на базе госпиталя. Работы по возведению объекта рассчитывали начать еще в 2022 году.