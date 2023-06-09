Очевидец: в реке Гурьевке наблюдается замор рыбы (фото) (видео)

Очевидец: в реке Гурьевке наблюдается замор рыбы (фото) (видео)
Фото предоставлено Анастасией
Все новости по теме: Экология

В реке Гурьевке в районе поселка Новый наблюдается замор рыбы. Об этом «Новому Калининграду» сообщила жительница областного центра Анастасия.

По словам девушки, в воде вдоль берегов Гурьевки лежит много мертвой рыбы, которая всплыла брюхом кверху. Анастасия добавила, что ей сообщили знакомые: выше по течению реки мертвой рыбы нет. 

«Массовый мор рыбы. Мертвой рыбы очень много: видела и щуку большую, и карасиков. Запах разложения разносится ветром на 200 метров от реки. Вода в реке зеленого цвета, со дна иногда поднимаются пузыри», — рассказала Анастасия.

«Все понятно: жара стоит, кислорода нет в водоемах», — прокомментировал «Новому Калининграду» ситуацию министр экологии региона Олег Ступин.

Видео предоставлено Анастасией

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