Очевидец: в реке Гурьевке наблюдается замор рыбы (фото) (видео)

В реке Гурьевке в районе поселка Новый наблюдается замор рыбы. Об этом «Новому Калининграду» сообщила жительница областного центра Анастасия.



По словам девушки, в воде вдоль берегов Гурьевки лежит много мертвой рыбы, которая всплыла брюхом кверху. Анастасия добавила, что ей сообщили знакомые: выше по течению реки мертвой рыбы нет.

«Массовый мор рыбы. Мертвой рыбы очень много: видела и щуку большую, и карасиков. Запах разложения разносится ветром на 200 метров от реки. Вода в реке зеленого цвета, со дна иногда поднимаются пузыри», — рассказала Анастасия.

«Все понятно: жара стоит, кислорода нет в водоемах», — прокомментировал «Новому Калининграду» ситуацию министр экологии региона Олег Ступин.