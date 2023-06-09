Власти установили зону охраны для памятника на месте Гросс-Егерсдорфского сражения

Обелиск в честь победы русской армии в Гросс-Егерсдорфском сражении 1757 года получил зону охраны. Она утверждена приказом областной Службы государственной охраны объектов культурного наследия. Документ опубликован на интернет-портале нормативных актов.



Теперь в зоне охраны запрещено возводить капитальные и временные строения, производственные здания, размещать опасные для окружающей среды объекты и т.д. Убытки, причиненные в связи с этим, должна возмещать Служба государственной охраны объектов культурного наследия.

Гросс-Егерсдорфское сражение (август 1757 года) считается первой крупной битвой с участием русского войска в ходе Семилетней войны. Обелиск на месте битвы был установлен в 2017 году.

Три года назад разгорелся скандал, связанный с планами построить на поле Гросс-Егерсдорфского сражения ферму. При этом ранее областные власти заявляли о планах признать эту землю объектом культурного наследия — и они же сдали территорию без обременений в аренду «Калининградской мясной компании» («дочке» «Мираторга») . Земельный участок, включающий поле, на котором состоялось сражение (там захоронено около 3,5 тысяч человек), является областной собственностью. После скандала планы компании были скорректированы. Губернатор Антон Алиханов объяснил попытку застройки Гросс-Егерсдорфского поля невнимательностью чиновников. Позже поле все же было поставлено на учет как объект культурного наследия.