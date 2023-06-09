«Эксклюзивный материал»: в мэрии Калининграда рассказали о дроблении немецкой брусчатки (фото)

«Эксклюзивный материал»: в мэрии Калининграда рассказали о дроблении немецкой брусчатки (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Сохранение брусчатки в Калининграде

В Калининграде при мощении улиц стали применять брусчатку местного производства. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил глава транспортного комитета мэрии Николай Уханов.

Во время выезда на улицу Красную первый замглавы администрации города Игорь Шлыков обратил внимание коллеги на камень, который уложен между тротуаром и велодорожкой.

«Где мы его берем?» — поинтересовался Шлыков.

«Поставщик калининградский, он использует б/у камень, это брусчатка, которая была ранее использована. Хранится она в ГДСР, подрядчик ее обрабатывает и получает такой эксклюзивный материал, который мы вторично применяем на наших улицах», — пояснил Уханов.

Шлыков уточнил, что старый камень попросту колется на части и «получает вторую жизнь».

«Мы планируем и дальше сотрудничать с этим производителем материалов. Камень очень хороший, местный, в принципе, эти полосы замещают нам разметку для разделения пешеходной части и велосипедной», — добавил Уханов.

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