В минсельхозе сообщили о частичной потере урожая у аграриев из-за засухи в регионе

Длительное отсутствие осадков в регионе на протяжении трех декад стало причиной частичной потери урожая у аграриев. Об этом стало известно в ходе внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое прошло 9 июня в региональном правительстве, пишет пресс-служба.

Министр сельского хозяйства Наталья Шевцова уточнила, что май 2023 года стал самым сухим за всю историю метеорологических наблюдений в регионе: выпало всего 5,5% осадков от климатической нормы.

«Отсутствие атмосферных осадков в течение последних трех декад привело к снижению продуктивной влаги в корнеобитаемом слое до 10 мм. Это критический показатель, после которого наступает засуха, приводящая к потере урожая. По оперативным данным на территории всех муниципальных образований уже зафиксирована частичная гибель сельскохозяйственных культур на площади в 14,5 тыс. га. Сбор информации о погибших посевах и ущербе продолжается», — уточнила министр.

Шевцова подчеркнула, что жара и отсутствие осадков для многих хозяйств региона может стать причиной экономического кризиса — им нечем будет возвращать кредиты, в дальнейшем развивать производство и в целом осуществлять свою деятельность. И введение режима ЧС является инструментом для смягчения этих последствий.

«Принятие решения о введении на территории Калининградской области чрезвычайной ситуации регионального характера позволит начать подготовку документов для обращения в Министерство сельского хозяйства РФ об оказании государственной поддержки из федерального бюджета на компенсации прямых затрат сельхозтоваропроизводителям Калининградской области, понесших ущерб в результате ЧС. Кроме того, введение ЧС позволит рекомендовать лицам, понесшим ущерб в результате засухи обратиться в налоговые органы о предоставлении отсрочки об уплате налогов в бюджеты всех уровней», — сказала она.

Наибольшие опасения у министра вызывает ситуация с заготовкой кормов. «В этой связи сельхозтоваропроизводителям было рекомендовано направить урожай кукурузы не на зерно, а на силос на корм скоту. Для этого предлагаю ввести дополнительную субсидию в размере 2,5 тыс. рублей на гектар, чтобы стимулировать предприятия заготавливать корма для жизнеобеспечения и работы животноводческого комплекса», — пояснила она.

По прогнозам синоптиков, в Калининградской области могут пройти ливневые дожди с грозами уже 15, 16 и 17 июня. Ожидается выпадение до 10 мм осадков.