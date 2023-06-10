В группе риска — молодежь: нарколог рассказал об особенностях пивного алкоголизма

В группе риска — молодежь: нарколог рассказал об особенностях пивного алкоголизма
Фото Нового Калининграда
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Пивной алкоголизм отличается присущими только ему чертами, в том числе очень интенсивным патологическим влечением к алкоголю, возникающим на самых ранних этапах злоупотребления пивом. Об этом сообщил РИА Новости главный внештатный специалист психиатр-нарколог Москвы Антон Масякин в День пивовара.

Он отметил, что также отличительной чертой пивного алкоголизма является стремительный рост толерантности к напитку. Уже в начале злоупотребления человек выпивает существенное количество пива, при этом его переносимость организмом увеличивается в 5–10 раз и ощущение опьянения наступает значительно медленнее.

«Из-за вкуса, наличия седативных компонентов и „несерьезности в градусах“ бороться с влечением к пиву сложнее, чем с влечением к крепким напиткам», — подчеркнул Масякин.

По его словам, чаще всего пивной алкоголизм встречается среди молодежи, так как употребление этого напитка является элементом молодежного стиля жизни. Пивом начинают злоупотреблять в более раннем возрасте из-за легкой доступности напитка в семье, приятных для некоторых вкусовых качеств и способности утолять жажду.

При этом специалист подчеркнул, что «к факторам, инициирующим потребление пива у молодых людей, относят негативные эмоции. Пациенты, страдающие пивным алкоголизмом, чаще становились свидетелями скандалов и драк в семье, жертвами физического насилия со стороны близких».

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