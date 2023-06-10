В Госдуме хотят обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

В Госдуме хотят обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь животных

В России хотят обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание и запретить физлицам разведение таких животных. Соответствующий законопроет разработала группа депутатов Госдумы, пишет РИА Новости.

«Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — сообщается в тексте законопроекта.

Как уточняет информагентство со ссылкой на постановление правительства, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.

Для получения лицензии владельцам таких собак необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки, отмечается в документе. При этом лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород.

Еще одной из норм законопроекта также является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки, конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter