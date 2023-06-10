В Госдуме хотят обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию

В России хотят обязать владельцев собак потенциально опасных пород получать лицензию на их содержание и запретить физлицам разведение таких животных. Соответствующий законопроет разработала группа депутатов Госдумы, пишет РИА Новости.

«Для физических лиц (граждан) обязательным условием содержанием опасных пород собак является достижение возраста 18 лет. В случае содержания опасных пород собак гражданин обязан получить соответствующую лицензию на содержание опасных пород в районном управлении внутренних дел по месту постоянного проживания», — сообщается в тексте законопроекта.

Как уточняет информагентство со ссылкой на постановление правительства, к потенциально опасным породам собак относятся акбаш, американский бандог, американский бульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, а также метисы данных пород.

Для получения лицензии владельцам таких собак необходимо будет предоставить в орган внутренних дел по месту жительства в том числе медицинское заключение об отсутствии психического заболевания, справку о прохождении курса обучения начальным приемам дрессировки, отмечается в документе. При этом лицензия может быть аннулирована при систематических нарушениях норм, регламентирующих содержание и разведение собак потенциально опасных пород.

Еще одной из норм законопроекта также является соответствие жилища нормам минимальной общей жилой площади для совместного проживания человека и собаки, конкретные параметры которых каждый регион устанавливает самостоятельно.