В акротерий «Движение времени» на доме по Ленинскому проспекту вмонтировали часы (фото)

В Калининграде в акротерий «Движение и время» на здании бывшей Дирекции имперских железных дорог вмонтировали часы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального Фонда капремонта.



«Часы в герметичном корпусе из нержавеющей стали, диаметром 815 мм, алюминиевые сбалансированные стрелки, защитное поликарбонатное стекло. Светодиодная подсветка включается с наступлением сумерек. Управляются часовой станцией с GPS- Глонасс коррекцией. Прослужат долго! Внешний вид стрелок выбирали жители в голосовании», — говорится в сообщении.

Часы изготовил мастер Евгений Миронов — его работа оплачена субсидией из областного бюджета. Вечером обновленный фасад и акротерий подсвечиваются архитектурной подсветкой, уточнили в фонде.