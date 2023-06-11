В акротерий «Движение времени» на доме по Ленинскому проспекту вмонтировали часы (фото)

В Калининграде в акротерий «Движение и время» на здании бывшей Дирекции имперских железных дорог вмонтировали часы. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
«Часы в герметичном корпусе из нержавеющей стали, диаметром 815 мм, алюминиевые сбалансированные стрелки, защитное поликарбонатное стекло. Светодиодная подсветка включается с наступлением сумерек. Управляются часовой станцией с GPS- Глонасс коррекцией. Прослужат долго! Внешний вид стрелок выбирали жители в голосовании», — говорится в сообщении.
Часы изготовил мастер Евгений Миронов — его работа оплачена субсидией из областного бюджета. Вечером обновленный фасад и акротерий подсвечиваются архитектурной подсветкой, уточнили в фонде.29 марта на кровле здания по дом № 111-117 на Ленинскому проспекту установили восстановленную при помощи 3D-сканирования копию акротерия «Движение и время». В 2020 году потрескавшуюся скульптуру сняли с исторического пьедестала, пообещав вскоре вернуть. Оригинал должен занять свое место в депозитарии, который создает Фонд капитального ремонта.