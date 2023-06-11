Тепло и, наконец, немного дождливо: прогноз погоды на предстоящую неделю

В предстоящую неделю жителям Калининградской области синоптики, наконец, обещают небольшие дожди.



Согласно данным Гидрометцентра РФ, температура воздуха днем будет в среднем 22-23 градуса тепла, ночью — в районе +14. Небольшие дожди придут в регион в ночь на среду и периодически будут наблюдаться минимум до субботы.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует, что самым теплым днем станет четверг, 15 июня — воздух прогреется до +24 градусов. Ночные температуры на следующей неделе будут колебаться от 8 до 14 градусов тепла. Небольшие дожди, согласно этому прогнозу, придут в регион с четверга.