Экс-министр по туризму региона Агеева судится с мэрией Калининграда из-за гостевого дома

Бывший министр по туризму региона Марина Агеева судится с администрацией Калининграда из-за гостевого дома «Параисо», расположенного по улице Тургенева, 32а. В иске оспаривается отказ властей переводить здание из жилого в нежилое. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.



Иск к мэрии подан Мариной Агеевой совместно с Ольгой Агеевой и Дарьей Друтман. Заявители требуют обязать власти Калининграда перевести здание на улице Тургенева из жилого в нежилое. Третьими лицами по делу выступают областное министерство регионального контроля и региональное управление Росреестра.

Изначально заседание суда было назначено на 7 июня, но его перенесли на 12 июля. Как указано в определении, опубликованном в картотеке, в областном филиале Роскадастра решено истребовать регистрационное дело на здание с кадастровым номером 39:15:131809:52.