Экс-министр по туризму региона Агеева судится с мэрией Калининграда из-за гостевого дома

Бывший министр по туризму региона Марина Агеева судится с администрацией Калининграда из-за гостевого дома «Параисо», расположенного по улице Тургенева, 32а. В иске оспаривается отказ властей переводить здание из жилого в нежилое. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Калининградской области.
Иск к мэрии подан Мариной Агеевой совместно с Ольгой Агеевой и Дарьей Друтман. Заявители требуют обязать власти Калининграда перевести здание на улице Тургенева из жилого в нежилое. Третьими лицами по делу выступают областное министерство регионального контроля и региональное управление Росреестра.
Изначально заседание суда было назначено на 7 июня, но его перенесли на 12 июля. Как указано в определении, опубликованном в картотеке, в областном филиале Роскадастра решено истребовать регистрационное дело на здание с кадастровым номером 39:15:131809:52.С октября 2019 года в России начал действовать закон о запрете на размещение гостиниц в жилых домах. Ограничения коснулись как хостелов в многоэтажках, так и отелей в индивидуальных жилых домах. Владельцам небольших гостиниц приходится «легализовывать» свои объекты путем изменения вида использования земельного участка под ними и статуса самих строений. «Новый Калининград» рассказывал о случаях, когда предприниматели в Калининградской области сталкиваются с противодействием со стороны муниципальных властей.