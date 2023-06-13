Турагентства: компания Southwind отменила некоторые чартерные рейсы из Турции в Калининград

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines корректирует полетное расписание чартеров в Калининград, уже отменены некоторые рейсы. Об этом «Новому Калининграду» сообщили представители двух турагентств в регионе.



По словам собеседников, ситуация с изменением в расписании полетов — стандартная. «Компании ежегодно проводят такую корректировку — смотрят на рентабельность и другие факторы. В прошлом году Turkish Airlines тоже отменяла какие-то рейсы. Пока нам известно об отмене только одного рейса», — рассказала собеседница.

По словам сотрудницы другого агентства, менять расписание авиакомпании приходится в том числе, из-за невозможности использовать «Боинги». «Вот они сейчас меняют борты — пересаживают пассажиров на аэробусы. Но, в принципе, это не должно сильно как-то сказаться на расписании, потому что у них всего четыре боинга летало. Насколько я знаю, до июля сняли рейсы по субботам», — уточнила она.

Обе собеседницы отмечают, что остаться без чартеров в Анталью калининградцам не грозит, потому что направление очень востребовано — практически все билеты на июнь проданы. «Наполняемость самолетов очень хорошая, компании выгодно сюда летать. Просто будут пускать, может, чуть реже, но с большим количеством посадочных мест аэробусы», — заверила одна из собеседниц.

Оперативно получить комментарии в пресс-службе аэропорта «Храброво» не удалось.