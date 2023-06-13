Мэрия: 14 июня не будут работать светофоры на трех перекрестках Калининграда

Мэрия: 14 июня не будут работать светофоры на трех перекрестках Калининграда
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде в среду, 14 июня, не будут работать светофоров на трех перекрестках. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

С 8.30 до 13.00 для модернизации оборудования ТП-379 будет отключен светофор на перекрестке Ленинского проспекта и ул. Багратиона.

С 13.30 до 18.00 из-за модернизации оборудования ТП-240 не будет работать светофор на перекрестке улиц Фрунзе и Грига.

И, наконец, для монтажа оборудования ТП-408 отключат светофор на пересечении ул. Камской и Южного обхода.

Водителей призывают в течение всего дня быть особенно внимательными на этих участках улично-дорожной сети города.

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