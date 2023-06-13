В Госдуме предлагают освобождать мобилизованных от наказания за некоторые преступления

В Госдуме предлагают освободить от наказания после награждения или увольнения со службы мобилизованных россиян, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщает РБК.



По данным издания, такой законопроект в Госдуму внесли депутаты Павел Крашенинников и Ирина Панькина («Единая Россия), а также глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Поправки касаются мобилизованных и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Их предлагается освободить от уголовного наказания даже если они совершили преступление до вступления закона в силу», — уточняет РБК.

В конце мая в Госдуме предложили разрешить заключать контракты с Минобороны гражданам, которые имеют судимость или признаны ограниченно годными. Законопроект внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Авторы законопроекта отмечают, речь идет о периодах мобилизации, военного положения и военного времени. Исключения должны составить случаи, когда судимость имеется по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, преступлениях против половой неприкосновенности и за другие тяжкие и особо тяжкие правонарушения. Помимо этого, Минобороны должно составить специальный список заболеваний, наличие которых не позволит ограниченно годным россиянам поступить на службу.

На прошлой неделе стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, согласно которому добровольческие отряды должны до 1 июля подписать контракт с военным ведомством. Это придаст добровольческим отрядам необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач, полагают в министерстве. 12 июня Минобороны сообщило, что подписало контракт с отрядом чеченского спецназа «Ахмат».