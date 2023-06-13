Путин подписал закон о штрафах хозяевам выброшенных на улицу животных

Президент России Владимир Путин подписал закон, содержащий поправки в КоАП, которые вводят штрафы за выброшенных животных. Как сообщает РИА Новости, документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Законом устанавливаются штрафы в размере до 200 тысяч рублей за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан.

За несоблюдение требований к содержанию животных, в том числе за выброшенных домашних животных, предусмотрены штрафы в размере до 30 тысяч рублей. Помимо этого, устанавливаются штрафы за жестокое обращение с животными в размере до 100 тысяч рублей.

Также закон вводит штрафы в размере до 50 тысяч рублей за ненадлежащее обращение с бездомными животными.