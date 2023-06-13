Рольбинов о финансировании продолжения Восточной эстакады: «Есть определенные надежды»

Региональные власти в очередной раз выразили надежду на строительство продолжения Восточной эстакады. О скором завершении экспертизы ее проекта журналистам сообщил заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов.



«Мы ожидаем, что Восточная эстакада выйдет с экспертизы буквально вот-вот, — заявил Рольбинов. — Соответственно, есть определенные надежды на то, что нам удастся ее включить (идут переговоры с Правительством и Минтрансом), и мы будем продолжать строительство, чтобы соединить северную и южную части города. Это для нас серьезным образом разрядит напряженную обстановку, будет связь с Балтийским районом».

Напомним, что стоимость строительства переправы, которая свяжет остров Октябрьский с улицей Муромской, оценивается 20,1 млрд рублей.

Проектировать этот участок начали весной 2021 года. В ноябре 2022-го сообщалось, что проект уже на госэкспертизе. Стоимость строительства сначала оценивалась в 5 млрд рублей, а позже в 7-8 млрд. В декабре 2022 года губернатор Антон Алиханов озвучил новую цифру — 27 миллиардов рублей. То есть проект подорожал более, чем в пять раз. В марте 2023 года сообщалось, что третья, завершающая очередь Восточной эстакады должна выйти с Госэкспертизы уже в апреле.

Третья очередь Восточной эстакады должна соединить остров Октябрьский с Московским районом города. Основная длина участка эстакады должна пройти по ул. Дзержинского, она составит порядка 3 км. На ней должно быть 4 полосы движения. Работы ранее планировали начать в 2023 году.