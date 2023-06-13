WiFi и зарядка гаджетов: в Зеленоградске ищут проектировщиков для благоустройства променада

Власти Зеленоградска объявили торги на проектирование благоустройства променада и центральной части курорта — Аллеи дружбы и Санаторского парка. Информация опубликована на портале госзакупок.



Проектировщикам нужно будет провести в том числе инженерные изыскания: геологические, гидрологические, экологические и геотехнические, а также провести обследование променада и пирса, составив по его итогам технический отчет. Ориентировочная общая площадь благоустраиваемых участков — 2,77 га. Помимо прочего, необходимо «сохранить уникальный исторический и культурный ландшафт места; предусмотреть эстетически привлекательные архитектурные решения в любое время года, в том числе в зимний период; создать интуитивно и визуально понятную систему навигации для удобства передвижения пешеходов; отобразить проектом исторический и культурный потенциал места». На благоустраиваемых площадях должны установить малые архитектурные формы, городскую мебель, обустроить освещение; предусмотреть на всей территории (парка, сквера и зон отдыха) проектирования доступ к уличной беспроводной сети WiFi; обеспечить места отдыха беспроводными зарядными устройствами для гаджетов.

ПСД должно быть готова за 190 дней после подписания контракта.

Ранее в Зеленоградске разработали новую концепцию благоустройства променада, Аллеи дружбы и так называемого Санаторского парка. «Новый Калининград» подробно рассказывал об этой концепции.