Калининградской области выделили 500 млн рублей на кемпинги и глэмпинги

Калининградской области выделили 500 млн рублей из федерального бюджета на субсидирование новых кемпингов и глэмпингов, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

«В течение месяца приступим к конкурсам для местных предпринимателей», — написал он.

Согласно распоряжению Правительства РФ о распределении субсидий, которые предоставляются регионам на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, в 2023 году Калининградская область получит 391,5 млн рублей, в 2024 году — 132,2 млн рублей (всего — 523,7 млн рублей).

Средства распределены между 38 регионами страны. Самую крупную сумму — 944,8 млн рублей — должны направить Алтайскому краю. Челябинская область получит субсидию размером 918 млн рублей, Московская область — 448,1 млн рублей, Карачаево-Черкесия — 339,8 млн рублей. Из новых регионов в списке фигурирует Донецкая Народная Республика. Субъект получил субсидию размером 122,9 млн рублей.