На высоте Мюллера закрыли обзорную площадку из-за аварийного состояния лестницы

В течение трех дней посетители Куршской косы не смогут подняться на обзорную площадку на высоте Мюллера. Причина — ремонт лестницы, сообщает администрация нацпарка «Куршская коса» в своем телеграм-канале.
Площадка будет закрыта с 14 по 16 июня. Необходимость ремонта вызвана тем, что ведущая на нее лестница находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении.По аналогичной причине лестницу, ведущую на высоту Мюллера, закрывали на ремонт в январе. Саму обзорную площадку ремонтировали летом прошлого года — она выполнена из дерева.