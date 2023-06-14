На высоте Мюллера закрыли обзорную площадку из-за аварийного состояния лестницы

В течение трех дней посетители Куршской косы не смогут подняться на обзорную площадку на высоте Мюллера. Причина — ремонт лестницы, сообщает администрация нацпарка «Куршская коса» в своем телеграм-канале.



Площадка будет закрыта с 14 по 16 июня. Необходимость ремонта вызвана тем, что ведущая на нее лестница находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении.