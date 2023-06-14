На высоте Мюллера закрыли обзорную площадку из-за аварийного состояния лестницы

На высоте Мюллера закрыли обзорную площадку из-за аварийного состояния лестницы
Фото пресс-службы нацпарка «Куршская коса», архив
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В течение трех дней посетители Куршской косы не смогут подняться на обзорную площадку на высоте Мюллера. Причина — ремонт лестницы, сообщает администрация нацпарка «Куршская коса» в своем телеграм-канале.

Площадка будет закрыта с 14 по 16 июня. Необходимость ремонта вызвана тем, что ведущая на нее лестница находится в аварийном состоянии, отмечается в сообщении.

По аналогичной причине лестницу, ведущую на высоту Мюллера, закрывали на ремонт в январе. Саму обзорную площадку ремонтировали летом прошлого года — она выполнена из дерева.

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