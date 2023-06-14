На ремонт части Фестивальной аллеи в Калининграде выделяют 25 млн рублей

На капитальный ремонт части Фестивальной аллеи в Калининграде выделяют 25,3 млн рублей. Тендер по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного Центра торгов.



Речь идет об участке от ул. Леонова до ул. Комсомольской. Финансирование работ предусмотрено в 2023 году. Заказчиком выступает муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт».