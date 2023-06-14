Власти Калининграда резервируют землю в районе Макс-Ашманн-парка под спорткомплекс

Власти Калининграда резервируют землю в районе Макс-Ашманн-парка под спорткомплекс
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Администрация Калининграда резервирует территорию в районе Макс-Ашманн-парка под спортивно-оздоровительный комплекс. Постановление об этом подписал во вторник, 13 июня, исполняющий обязанности сити-менеджера Игорь Шлыков.

Объект планируют разместить на участке с кадастровым номером 39:15:130701:17, в границах улиц Пулеметной, Минометной и Валдайской. Земли резервируются для муниципальных нужд на три года. Постановление вступает в силу с 20 июня 2023 года.

Согласно публичной кадастровой карте, площадь земельного участка составляет 917 кв. м. Сейчас он предназначен под огородное хозяйство.

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