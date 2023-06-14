В региональном мининфраструктуры рассказали, когда закончат ремонт на трех трассах до побережья

В региональном мининфраструктуры рассказали, когда закончат ремонт на трех трассах до побережья
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Ремонт дорог

Текущий ремонт на трассах, ведущих к приморским городам в Калининградской области намерены завершить осенью 2023 года. Об этом сообщает региональное министерство развития инфраструктуры.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется ремонт трех дорог: «Зеленоградск-Приморск» (через Светлогорск), «Калининград-Зеленоградск» и «Романово—Пионерский—Сальское-Янтарный».

На дороге «Зеленоградск-Приморск» идет ремонт участка более 14,5 километров от границы Светлогорска до Красноторовки. В настоящее время дорожники укладывают выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, ремонтируют тротуары. Согласно контракту, срок завершения работ до конца сентября.

Трассу «Калининград — Зеленоградск» дорожники ремонтируют от поселка Березовка до Муромского. Общая протяженность ремонта — более 8 километров, завершить его планируется до 5 сентября. Сейчас рабочие укладывают верхний слой дорожного покрытия.

Также идет ремонт более 26 километров участка дороги «Романово—Пионерский— Сальское-Янтарный», от Романово до границ Янтарного. Там укладывают выравнивающий слой асфальтобетона и ремонтируют тротуары. Завершить работы планируется до конца октября.

Всего в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 13 участках региональных дорог и на 17 мостах. Общая протяженность ремонта более 200 километров.

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