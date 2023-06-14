Для покрытия дорожек Макс-Ашманн-парка власти решили применять эластопейв

Для покрытия дорожек Макс-Ашманн-парка власти решили применять эластопейв
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для покрытия дорожек в Макс-Ашманн-парке власти Калининграда решили применять новый материал, который в регионе ранее не использовался. По словам первого заместителя главы администрации Калининграда Игоря Шлыкова, предложенные ранее материалы чиновников не устроили. Теперь же сотрудникам мэрии приходится заниматься корректировкой проектно-сметной документации.

«На сегодняшний день мы прорабатываем замену материала, который называется эластопейв, — сообщил Шлыков. — Это экологический материал, который используется в парковом хозяйстве. Связано это (корректировка ПСД — прим. „Нового Калининграда“) в первую очередь с затруднительной логистикой — материал иностранного производства. Но подрядчики, которые с этим материалом работают, нас уверяют, что смогут его достать».

По словам Шлыкова, на этой неделе или в начале следующей подрядчик должен уточнить возможность доставки, ее сроки и цену. После этого придется повторно зайти с проектом в экспертизу для уточнения сметной стоимости.

«В сегодняшней экспертизе заложен другой материал — щебеночное покрытие, — добавил Шлыков. — Мы выезжали в парк, и оно нас не удовлетворило по качеству, применять его не будем. Если ничего не получится, будем использовать традиционный материал — какую-нибудь плитку.»

Чиновник добавил, что несмотря на то, что город не имеет опыта применения эластопейва, им активно заливают дорожки в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

«Это такой отсев, который уплотняется с помощью цементного основания, он хорошо собирает воду, гигроскопичен. По нему хорошо двигаться на колясках и велосипедах. На маленьких колесиках, конечно, трудно проехать, но при надлежащем уходе этот материал очень комфортен. Самое главное — этот материал не наносит вред окружающей среде», — добавил Шлыков.

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