На Фестивальной аллее планируют убрать парковку в районе улицы Леонова

На Фестивальной аллее планируют убрать парковку в районе улицы Леонова
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На отрезке Фестивальной аллеи от улицы Комсомольской до Леонова запретят парковаться на автомобилях. Об этом в среду, 14 июня, журналистам рассказал первый заместитель главы администрации Калининграда Игорь Шлыков.

«Транспорт там сегодня паркуется вдоль улично-дорожной сети, и мы эту парковку убираем, — пояснил Шлыков. — У них (у владельцев заведений — прим. „Нового Калининграда“) есть парковочные места, и они как собственники должны предусматривать для своих гостей, если это необходимо, место для паркования. В данном случае мы говорим о городской инфраструктуре, которая в большей степени должна быть дружелюбна к пешеходам, самокатчикам и велосипедистам. А в этом месте у нас очень большой конфликт: машины стоят в два ряда, заезжают на тротуары, паркуются так, что жалобы идут от пешеходов. Мы там будем наводить порядок. А до кафе можно дойти пешком, нагулять аппетит, отдохнуть, а потом вернуться в свое транспортное средство».

Реконструкция, по словам чиновника, также затронет трамвайную сеть, освещение и улично-дорожную сеть. На этом участке также появится выделенная велодорожка, дополнительное озеленение, мощение брусчаткой и дополнительный пешеходный переход через улицу Леонова в районе трамвайных путей.

Сейчас, как уверяет Шлыков, на этом месте есть только «довольно узкий тротуар».

«Автомобильный транспорт там будет двигаться в одном направлении, а парковку мы там запретим», — добавил он.

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