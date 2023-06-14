В России более 57 тысяч сайтов заблокировали за нелегальную торговлю лекарствами

Более 57 тысяч сайтов, нелегально торговавших лекарствами, заблокировано в России по решению Росздравнадзора. Об этом в среду сообщила глава ведомства Алла Самойлова, пишет «Интерфакс».

«На сегодняшний день мы проконтролировали уже более 85 тысяч сайтов. Есть, к сожалению, недобросовестные — более 57 тысяч сайтов заблокировано по разным причинам. Кто-то не имел разрешения на торговлю, кто-то предлагал к торговле рецептурные лекарственные препараты, незарегистрированные лекарственные препараты», — рассказала Самойлова на форуме «Лекарственная безопасность».

Как напоминает информагентство, право принимать решение о блокировке незаконно торгующих лекарствами сайтов Росздравнадзор получил 18 сентября 2020 года. Блокировку по решению федеральной службы осуществляет Роскомнадзор.